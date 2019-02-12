Вице-мэром Краснодара по ЖКХ и ТЭК стал Андрей Дорошев

Заместитель мэра Краснодара Андрей Дорошев займется вопросами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

Распоряжение об этом подписал глава города Евгений Первышов. Дорошев будет курировать департамент городского хозяйства и ТЭК, управление сельского хозяйства и управление гражданской защиты, сообщили 12 февраля в пресс-службе мэрии Краснодара.

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В пресс-службе порталу Юга.ру пояснили, что произошло перераспределение обязанностей. Дорошев занимает должность вице-мэра с октября 2018 года. Ранее он курировал жилищную сферу. Как писали Юга.ру, ранее вице-мэром по вопросам ЖКХ и ТЭК был Евгений Зименко. В феврале он стал министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Кто такой Андрей Дорошев