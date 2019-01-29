Вице-мэр Краснодара Лузинов ушел в отставку

Заместитель мэра Краснодара Сергей Лузинов покинул свой пост

Сергей Лузинов координировал работу по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта.

Об этом 29 января порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Лузинов на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию, добавили в пресс-службе.

Кто такой Сергей Лузинов

Сергей Лузинов родился 8 февраля 1971 года в Баку. В 1992-м окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище, в 2004-м — Кубанский государственный аграрный университет. Имеет специальность экономиста, кандидат экономических наук.

Лузинов служил в Вооруженных силах СССР и РФ. Работал зампредседателя комитета по вопросам местного самоуправления, казачества, ветеранского движения, делам военнослужащих, миграции городской думы Краснодара третьего созыва. Был помощником депутата Госдумы Сергея Обухова. Занимал пост первого секретаря Краснодарского горкома КПРФ.

На должность вице-мэра Краснодара Лузинова назначили 24 апреля 2017 года.