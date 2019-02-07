Министром ТЭК и ЖКХ Кубани стал вице-мэр Краснодара

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края возглавил Евгений Зименко

Как писали Юга.ру, 1 февраля министр ТЭК и ЖКХ Кубани Александр Волошин ушел в отставку.

Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Нового министра 7 февраля представил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Евгений Зименко

Евгений Зименко родился 20 марта 1985 года в станице Пластуновской Динского района. Получил образование в Кубанском аграрном университете по специальности «экономика и управление на предприятии АПК».

В системе ЖКХ края и Краснодара Зименко работает с 2009 года. С 2012 по 2013 год занимал должность замглавы департамента городского хозяйства Сочи. С 2014 по 2015 год возглавлял «Горжилхоз» Краснодара.

В ноябре 2015 года стал директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара. С декабря 2016 года Зименко занимал должность вице-мэра краевого центра.