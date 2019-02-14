В Краснодаре неплательщик алиментов проводил тренинги «Как заработать миллион в кратчайшие сроки»

Краснодарский край

Распечатать

Житель Краснодара, который проводил бизнес-тренинги, не выплатил сыну 200 тыс. рублей алиментов

У мужчины была задолженность по алиментам перед своим сыном в 200 тыс. рублей. Он скрывался от судебных приставов и игнорировал вызовы на прием в УФССП.

Неплательщика нашли через социальные сети. Выяснилось, что краснодарец проводил бизнес-тренинги на тему «Как заработать миллион в кратчайшие сроки». Приставы увидели объявление в интернете о проведении очередного семинара и решили туда пойти.

Для проведения мероприятия неплательщик арендовал помещение в торговом центре. На семинар пришли около 70 человек. Во время тренинга судебные приставы попросили мужчину пройти в отдел УФССП.

Бизнес-тренера доставили в отдел судебных приставов, досмотрели и не нашли денег. Должнику отдали документы, в том числе постановление о расчете задолженности по алиментам, сообщила 14 февраля пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в январе судебные приставы Краснодара обязали отца троих детей заплатить 1,7 млн алиментов, которые он не перечислял в течение трех месяцев.

Бизнес-сообщество Деньги Долги Краснодар Судебные приставы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» до Ростова
Арестованного Арашукова оставили сенатором и не собираются искать ему замену
Путин хочет внести в Уголовный кодекс статью о ворах в законе
Проект завода по производству лифтов в пригороде Краснодара представили на инвестфоруме в Сочи
В Тбилисском районе начнут делать мягкие сыры
Усидел на двух стульях: как прошел первый матч Мамаева в «Бутырке»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале