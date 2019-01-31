Житель Кубани оплатил скопленные за три месяца 1,7 млн рублей алиментов, чтобы его выпустили из страны

Краснодарский край

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Судебные приставы Карасунского округа Краснодара обязали отца троих детей заплатить 1,7 млн алиментов, которые он не перечислял три месяца

Мужчина, работающий в крупной строительной фирме, перестал платить алименты в августе 2018 года. В ноябре суд обязал его выплатить деньги трем детям, старшему из которых восемь лет. Сумма задолженности составила 1,7 млн рублей.

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Когда должнику понадобилось по работе выехать за пределы России, его не выпустили из страны. После этого мужчина перечислил все деньги, сообщила 31 января пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

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Житель Кубани оплатил скопленные за три месяца 1,7 млн рублей алиментов, чтобы его выпустили из страны

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