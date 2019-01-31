Житель Кубани оплатил скопленные за три месяца 1,7 млн рублей алиментов, чтобы его выпустили из страны
Судебные приставы Карасунского округа Краснодара обязали отца троих детей заплатить 1,7 млн алиментов, которые он не перечислял три месяца
Мужчина, работающий в крупной строительной фирме, перестал платить алименты в августе 2018 года. В ноябре суд обязал его выплатить деньги трем детям, старшему из которых восемь лет. Сумма задолженности составила 1,7 млн рублей.
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Когда должнику понадобилось по работе выехать за пределы России, его не выпустили из страны. После этого мужчина перечислил все деньги, сообщила 31 января пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
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