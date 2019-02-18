Минстрой России решил ввести технологию бронирования парковок

Министерство строительства РФ хочет внедрить в городах технологию бронирования парковочных мест

Об этом рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис. Он пояснил, что в городах планируют развивать проект «Умный город», который подразумевает внедрение новых цифровых технологий.

«Мы очень хотим попробовать протестировать технологию бронирования парковок», — сказал Чибис.

Система будет представлять собой мобильное приложение, которое позволит пользователям видеть свободные парковки.

«Но пока это не так просто, потому что тот, кто ставит автомобиль на парковку без приложения, тоже должен понимать, какое место забронировано. Сложность не в том, чтобы забронировать, а в том, чтобы никто чужой на ваше место не встал», — пояснил замминистра.