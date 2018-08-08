Минтранс: Час парковки в Краснодарском крае должен стоить 42 рубля

В Министерстве транспорта РФ рекомендовали повышать цены при максимальной загруженности парковок, но снижать, когда машин станет меньше

Окончательное решение об организации парковочного пространства и о размере платы будут принимать региональные власти. Сейчас час парковки в Краснодаре стоит 30 рублей, по данным сайта «Городские парковки Краснодара».

По предложению Минтранса, при максимальной загруженности час парковки в Москве должен стоить 138 рублей и 42 рубля в Краснодарском крае. Таким образом, плата за стоянку в Москве может варьироваться от 40 до 200 рублей. Власти столицы не планируют поднимать цены, сообщают «Известия».

Ведомство рассчитало рекомендованный размер платы за парковку и для других регионов. Например, в Калмыкии при полной загруженности стоянок рекомендуется брать с автомобилистов 21 рубль в час, в Ингушетии — 22 рубля, в Мурманской области — 56 рублей, в Чечне — 31 рубль, на Ямале — 80 рублей, в Магадане — 71 рубль.

Планируется снижать цены или делать парковки бесплатными, если их загруженность будет меньше 50%. Например, в Москве при заполненности парковки на 51% стоимость часа составит 25 рублей, 52% — 33 рубля и так далее до 138 рублей. Подобная схема действует и для других городов федерального значения.

Все остальные регионы будут парковаться бесплатно, если стоянка заполнена не более чем на 85%.