Школьница из Сочи прошла слепое прослушивание в проекте «Голос.Дети»

Елизавета Шамиева из Сочи прошла в шестой сезон вокального проекта «Голос.Дети» на Первом канале

«Я учусь в восьмом классе. Я не очень спортивный человек, могу отжаться только три раза — на большее не хватает сил. Но если танцы можно назвать спортом, то, конечно, мне это нравится. Я "позитивчик", все мои друзья говорят, что если у них плохое настроение, то лучше прийти ко мне. Я слишком скромная, мне это иногда мешает», — рассказала о себе Шамиева на сайте проекта.

На слепом прослушивании 14-летняя школьница исполнила песню Джорджа Майкла Careless Whisper. К девушке повернулись два наставника, и она выбрала Валерия Меладзе.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в проекте «Голос.Дети» выиграл сочинец Даниил Плужников. Мэр Сочи за победу обещал подарить семье Плужникова квартиру, однако спустя время мать артиста Ирина Афанасьева рассказала в интервью, что жилье они не получили.

Власти Сочи прокомментировали, что замглавы города, который занимался этим вопросом, больше не работает в администрации, но заявили, что квартиру все равно предоставят. В октябре 2018 года Плужникову вручили ключи от квартиры.