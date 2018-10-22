Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не может получить обещанную квартиру в Сочи. За него вступился Дима Билан

Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи два года не может получить документы на выигранную квартиру

В 2016 году сочинец Данил Плужников выиграл третий сезон проекта «Голос. Дети». Парень был участником команды Димы Билана и в финале исполнил песню «Я свободен» Валерия Кипелова. Победителей выбирали зрители при помощи sms-голосования, и за Данила проголосовали около 70%.

После победы на шоу власти Сочи пообещали подарить Плужникову и его семье квартиру в новостройке в центре курорта. Однако мать артиста Ирина Афанасьева в интервью рассказала «Комсомольской правде», что ее сын так и не получил ключи и документы на жилье.

В начале сентября «Комсомольская правда» направила запрос в мэрию Сочи. Там пояснили, что замглавы города, который занимался этим вопросом, больше не работает в администрации. Однако власти сказали, что предоставят семье Плужниковых квартиру, как и обещали.

За артиста заступился певец Дима Билан в своем инстаграме. Его поддержал исполнитель Сергей Лазарев.

«Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину — это замечательные, скромные люди! Часто встречаюсь на концертах и с Даней и с его мамой Ириной и никогда не слышал о проблемах от них! Обидно, что им сами от города Сочи пообещали квартиру и прозвучало это достаточно громко, так почему бы это обещание не выполнить? Когда так — то это совсем нечестно! Может это недоразумение и я все-таки верю, что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем, заставивший сопереживать страну, этого заслуживает! Скольким он дал надежды и веры и доброй энергии», — написал Билан.

Как сообщали Юга.ру, мэр курорта Анатолий Пахомов пообещал Данилу Плужникову квартиру в центре Сочи в награду за первое место.