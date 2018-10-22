Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не может получить обещанную квартиру в Сочи. За него вступился Дима Билан
Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи два года не может получить документы на выигранную квартиру
В 2016 году сочинец Данил Плужников выиграл третий сезон проекта «Голос. Дети». Парень был участником команды Димы Билана и в финале исполнил песню «Я свободен» Валерия Кипелова. Победителей выбирали зрители при помощи sms-голосования, и за Данила проголосовали около 70%.
После победы на шоу власти Сочи пообещали подарить Плужникову и его семье квартиру в новостройке в центре курорта. Однако мать артиста Ирина Афанасьева в интервью рассказала «Комсомольской правде», что ее сын так и не получил ключи и документы на жилье.
В начале сентября «Комсомольская правда» направила запрос в мэрию Сочи. Там пояснили, что замглавы города, который занимался этим вопросом, больше не работает в администрации. Однако власти сказали, что предоставят семье Плужниковых квартиру, как и обещали.
За артиста заступился певец Дима Билан в своем инстаграме. Его поддержал исполнитель Сергей Лазарев.
«Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину — это замечательные, скромные люди! Часто встречаюсь на концертах и с Даней и с его мамой Ириной и никогда не слышал о проблемах от них! Обидно, что им сами от города Сочи пообещали квартиру и прозвучало это достаточно громко, так почему бы это обещание не выполнить? Когда так — то это совсем нечестно! Может это недоразумение и я все-таки верю, что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем, заставивший сопереживать страну, этого заслуживает! Скольким он дал надежды и веры и доброй энергии», — написал Билан.
Как сообщали Юга.ру, мэр курорта Анатолий Пахомов пообещал Данилу Плужникову квартиру в центре Сочи в награду за первое место.
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Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину -это замечательные, скромные люди ! Часто встречаюсь на концертах и с Даней @danil_pluzhnikov и с его мамой Ириной и никогда не слышал о проблемах от них ! Обидно ,что им сами от города Сочи пообещали квартиру и прозвучало это достаточно громко , так почему бы это обещание не выполнить !!!!!!!? .. когда так - то это совсем нечестно !!!!! Может это недоразумение и я все-таки верю , что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем , заставивший сопереживать страну , этого заслуживает ! Скольким он дал надежды и веры и доброй энергии !!!! #repost @kp_star_onlinekp Победителю детского «Голоса» два года не дают обещанную квартиру в Сочи☹️Дане Плужникову подарили ее за победу в третьем сезоне популярного шоу�� Мама Дани Ирина Афанасьева больше любит рассказывать об успехах сына, чем о проблемах. Поэтому и о том, что обещанную властями квартиру на курорте так и не получили, «КП» узнала случайно в одном из разговоров с ней. �� - У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали, - случайно обмолвилась Ирина Афанасьева. #kpru #плужников ��Подробнее по ссылке в сторис ☝��
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