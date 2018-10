Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не может получить обещанную квартиру в Сочи. За него вступился Дима Билан

View this post on Instagram

Я знаю лично эту прекрасную семью и маму Ирину -это замечательные, скромные люди ! Часто встречаюсь на концертах и с Даней @danil_pluzhnikov и с его мамой Ириной и никогда не слышал о проблемах от них ! Обидно ,что им сами от города Сочи пообещали квартиру и прозвучало это достаточно громко , так почему бы это обещание не выполнить !!!!!!!? .. когда так - то это совсем нечестно !!!!! Может это недоразумение и я все-таки верю , что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем , заставивший сопереживать страну , этого заслуживает ! Скольким он дал надежды и веры и доброй энергии !!!! #repost @kp_star_onlinekp Победителю детского «Голоса» два года не дают обещанную квартиру в Сочи☹️Дане Плужникову подарили ее за победу в третьем сезоне популярного шоу Мама Дани Ирина Афанасьева больше любит рассказывать об успехах сына, чем о проблемах. Поэтому и о том, что обещанную властями квартиру на курорте так и не получили, «КП» узнала случайно в одном из разговоров с ней. - У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали, - случайно обмолвилась Ирина Афанасьева. #kpru #плужников Подробнее по ссылке в сторис ☝