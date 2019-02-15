После гибели срочника из Краснодарского края под Воронежем возбудили дело об убийстве

Следственный отдел СУ по Воронежскому гарнизону завел уголовное дело по факту убийства солдата-срочника Степана Цымбала в Воронежской области

Уголовное дело возбудили 11 февраля по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Уточняется, что на теле военнослужащего войсковой части № 91711 были следы насильственной смерти. «В настоящее время в полном объеме проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба ГВСУ СК.

Как писали Юга.ру, тело 19-летнего Степана Цымбала нашли в одной из воинских частей в Богучаре в палатке для умывания. Родным о его гибели сообщили 11 февраля. Представитель военчасти сказал им, что парень умер от сердечной недостаточности. Однако из документов части следовало, что смерть была насильственной.