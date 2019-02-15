После гибели срочника из Краснодарского края под Воронежем возбудили дело об убийстве
Следственный отдел СУ по Воронежскому гарнизону завел уголовное дело по факту убийства солдата-срочника Степана Цымбала в Воронежской области
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Уголовное дело возбудили 11 февраля по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Уточняется, что на теле военнослужащего войсковой части № 91711 были следы насильственной смерти.
«В настоящее время в полном объеме проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба ГВСУ СК.
Как писали Юга.ру, тело 19-летнего Степана Цымбала нашли в одной из воинских частей в Богучаре в палатке для умывания. Родным о его гибели сообщили 11 февраля. Представитель военчасти сказал им, что парень умер от сердечной недостаточности. Однако из документов части следовало, что смерть была насильственной.
Степана Цымбала призвали в армию из Кореновского района в октябре 2018 года. По словам его отчима, первые пять месяцев молодой человек не жаловался на службу. Тело юноши привезли в Краснодарский край 13 февраля, но не показали родственникам полностью. По словам отчима погибшего, лицо молодого человека было все в клее, в районе виска гематома, а рот — в кровоподтеках.
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