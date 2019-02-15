Банк ВТБ полностью выкупил Новороссийский зерновой терминал
Глава банка ВТБ Андрей Костин 14 февраля сообщил о покупке 100% акций Новороссийского зернового терминала
Стороны уже подписали документ. Сделка завершится во втором квартале 2019 года.
Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что не планирует продавать долю в объединенную зерновую компанию, которая является профильной организацией. Пока ВТБ будет взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства.
Кроме того, ВТБ приобрел порт. Таким образом, банк владеет 33% Новороссийского комбината хлебопродуктов, 100% Новороссийского зернового терминала и 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, пишет РБК.
По словам Костина, сейчас в России достаточно эффективная логистика зерна, поэтому компания попробует поработать в этой сфере несколько лет.
Новороссийский зерновой терминал — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, он является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.
Как сообщали Юга.ру, группа «Сумма» вместе с «Транснефтью» купила Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2010 году. Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов признавался, что акции порта обошлись в 2–2,5 млрд долларов.
По словам экспертов, покупка позволила Магомедову контролировать около 70% российского нефтяного экспорта в Западную Европу. В августе 2011 года Магомедов был избран председателем совета директоров НМТП и занимал эту должность в течение года.
После ареста Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта. В октябре стало известно, что братья продали долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов компании «Транснефть».
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