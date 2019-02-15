Банк ВТБ полностью выкупил Новороссийский зерновой терминал

Глава банка ВТБ Андрей Костин 14 февраля сообщил о покупке 100% акций Новороссийского зернового терминала

Стороны уже подписали документ. Сделка завершится во втором квартале 2019 года.

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что не планирует продавать долю в объединенную зерновую компанию, которая является профильной организацией. Пока ВТБ будет взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства.

Кроме того, ВТБ приобрел порт. Таким образом, банк владеет 33% Новороссийского комбината хлебопродуктов, 100% Новороссийского зернового терминала и 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, пишет РБК.

По словам Костина, сейчас в России достаточно эффективная логистика зерна, поэтому компания попробует поработать в этой сфере несколько лет.

Новороссийский зерновой терминал — комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, он является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.