На юге России в сельских районах появится агентская сеть Сбербанка

Сбербанк начнет формировать партнерскую сеть для увеличения доступности финансовых услуг в сельских и удаленных районах

Сельские торговые точки, которые работают с эквайрингом Сбербанка, смогут выдавать наличные населению. Максимальная сумма, которую сможет снять клиент Сбербанка, составляет 3000 рублей в сутки. В перспективе в банке планируют добавить возможность принимать в торговых точках различные платежи.

Проект был успешно пилотирован в нескольких торгово-сервисных точках Краснодарского и Ставропольского края, а также в Северной Осетии.

«Мы, как системообразующий банк, очень серьезное внимание уделяем доступности финансовых услуг, в том числе на селе, в небольших населенных пунктах», — сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По его словам, Сбербанк сейчас присутствует в 7,3 тыс. сел России, что составляет 40% от общего числа отдаленных населенных пунктов.

«Этого недостаточно, поэтому в конце 2018 года на наблюдательном совете мы утвердили стратегию повышения доступности в целом по стране, с акцентом на южные регионы», — отметил Ганеев.

Он уточнил, что развитие будет осуществляться по четырем направлением. В их числе: наполнение существующих точек новым набором услуг, где позволяет связь и наличие кадров, открытие дополнительных торгово-сервисных точек, введение новых форматов, в том числе — передвижных пунктов обслуживания с подключением телемедицины и других современных сервисов. Кроме того, в рамках стратегии намечено развитие агентской сети на базе торгово-сервисных предприятий. То есть благодаря терминалам Сбербанка продавцы смогут оказывать минимальный, но востребованный сельскими жителями набор финансовых услуг: выдача небольших сумм наличными и другие.

«Это позволит к 2020 году выйти на покрытие финансовой доступности населенных пунктов, с населением свыше 1 тыс. жителей, до 92 % по России», — заключил Ганеев.

Как сообщали Юга.ру, на Российском инвестиционном форуме, который проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля, Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, а также установил партнерские отношения с четырьмя региональными компаниями юга России.