В Олимпийском парке Сочи ограничат движение электротранспорта во время инвестфорума

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в период проведения Российского инвестиционного форума в феврале ограничат движение электровелосипедов, электросамокатов и другой электротехники

На период проведения форума на Имеретинской набережной выставят 20 казаков, которые займутся охраной общественного порядка, будут нести патрулирование и ограничивать движение электротехники на набережной, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В администрации курорта напомнили, что в Сочи появилась дружина выходного дня. Ее создали для того, чтобы усилить охрану общественного порядка по субботам и воскресеньям. В дружину входят представители казачьих обществ Адлера и Хосты, в том числе женщины-казачки.

Российский инвестиционный форум будет проходить в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.

Как сообщали Юга.ру, в рамках мероприятия 14 февраля откроется выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое».

Безопасность Российский инвестиционный форум Сочи Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее проведут международный фестиваль майкопской археологической культуры
Матвиенко решила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы после истории с Арашуковым
В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта
Глава РАН призвал включить тест на IQ в медосмотры
ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей
Уволившегося архитектора Ростовской области арестовали на два месяца

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале