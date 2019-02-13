В Олимпийском парке Сочи ограничат движение электротранспорта во время инвестфорума

В Сочи в период проведения Российского инвестиционного форума в феврале ограничат движение электровелосипедов, электросамокатов и другой электротехники

На период проведения форума на Имеретинской набережной выставят 20 казаков, которые займутся охраной общественного порядка, будут нести патрулирование и ограничивать движение электротехники на набережной, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В администрации курорта напомнили, что в Сочи появилась дружина выходного дня. Ее создали для того, чтобы усилить охрану общественного порядка по субботам и воскресеньям. В дружину входят представители казачьих обществ Адлера и Хосты, в том числе женщины-казачки.

Российский инвестиционный форум будет проходить в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.

Как сообщали Юга.ру, в рамках мероприятия 14 февраля откроется выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое».