В Олимпийском парке Сочи ограничат движение электротранспорта во время инвестфорума
В Сочи в период проведения Российского инвестиционного форума в феврале ограничат движение электровелосипедов, электросамокатов и другой электротехники
На период проведения форума на Имеретинской набережной выставят 20 казаков, которые займутся охраной общественного порядка, будут нести патрулирование и ограничивать движение электротехники на набережной, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
В администрации курорта напомнили, что в Сочи появилась дружина выходного дня. Ее создали для того, чтобы усилить охрану общественного порядка по субботам и воскресеньям. В дружину входят представители казачьих обществ Адлера и Хосты, в том числе женщины-казачки.
Российский инвестиционный форум будет проходить в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.
Как сообщали Юга.ру, в рамках мероприятия 14 февраля откроется выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.