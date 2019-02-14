Сбербанк установил партнерские отношения с четырьмя компаниями юга России

14 февраля в Сочи Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с четырьмя региональными компаниями юга России: ГК «AVA Group», Ростсельмаш, АО «Арнест» и ОАО «АПФ "Фанагория"»

Документы были подписаны в рамках Российского инвестиционного форума заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолием Поповым и заместителем председателя Юго-Западного ПАО «Сбербанк» Ириной Ткаченко.

Соглашение с ГК «AVA Group» устанавливает партнерские отношения и развитие долгосрочного сотрудничества сторон в условиях изменений на рынке жилищного строительства в рамках 214-ФЗ. Стороны договорились о применении новых финансовых инструментов, в частности, использовании счетов эскроу.

Сбербанк совместно с Ростсельмаш выразили готовность создать совместные программы финансирования сделок по приобретению сельскохозяйственной техники, проводить маркетинговые программы и акции.

Соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест» предусматривает развитие экспортоориентированного производства в регионе. Речь идет о производстве алюминиевых баллонов в Ставропольском крае, с использованием постимпортного финансирования, которое позволяет снизить финансовую нагрузку на проект.

Партнерские отношения с ОАО «АПФ "Фанагория"» направлены на развитие экспортного направления бизнеса, благодаря корпоративному кредитованию и финансированию поставок продукции за рубеж. Сбербанк выступает одним из лидеров проекта «Экспортный акселератор», который он реализует совместно с Российским экспортным центром.

По словам Ткаченко, Сбербанк готов помогать развивать экспортную деятельность российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. В числе примеров такой работы может стать проведение презентационного тура на площадки российских производителей для потенциальных иностранных партнеров-покупателей.

«Данные соглашения дают возможность закрепить наши партнерские соглашения с известными в регионе брендами, которые достойно представляют свою продукцию на российском рынке и за рубежом. И наша задача — помочь им стать еще более конкурентоспособными, благодаря новым продуктам Сбербанка. Использование наших финансовых инструментов позволит компаниям снизить риски», — подытожила в беседе с журналистами заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Как сообщали Юга.ру, Российский инвестиционный форум проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.