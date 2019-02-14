Сбербанк заключил соглашения о сотрудничестве с двумя северокавказскими республиками
14 февраля в Сочи Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Кабардино-Балкарской Республикой
Документ в рамках Российского инвестиционного форума подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков.
«Сбербанк и Кабардино-Балкария будут сотрудничать в финансово-экономической сфере в целях увеличения валового регионального продукта. Банк поддержит инфраструктурное и жилищное строительство, а также программы повышения доступности жилья в северокавказской республике», — говорится в документе.
В частности, Сбербанк рассмотрит возможность разработки программ повышения доступности жилья, обеспечения зачисления средств, направляемых на социальную поддержку граждан, а также расширения перечня видов бизнеса, кредитование которого может осуществляться с момента государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На пресс-подходе Коков отметил, что соглашение открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов в республике.
Также Сбербанк заключил соглашение с Карачаево-Черкесской Республикой. Подписи под документом поставили Греф и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
«Сбербанк и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать при реализации инвестиционных проектов. Банк предоставит гарантии республиканским субъектам малого предпринимательства для участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», — уточняется в тексте соглашения.
Банк и власти республики договорились о предоставлении банковских гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Темрезов подчеркнул, что подписание соглашение позволит наладить еще более продуктивное взаимодействие, благодаря которому в регионе успешно уже реализован ряд проектов.
Как сообщали Юга.ру, Российский инвестиционный форум проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.
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