«Автодор» готовит два варианта строительства новых подходов от Адыгеи к Черноморскому побережью

Адыгея, Краснодарский край

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Новый руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи провел переговоры с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

Сейчас «Автодор» рассматривает возможности новых дополнительных автомобильных подходов со стороны Адыгеи к Черноморскому побережью, сообщил Петушенко.

«У нас есть определенные планы по южному направлению. Рассматриваем разные варианты его развития. После исследовательских работ на правительственной комиссии мы предложим минимум два варианта. Стоит задача не точечно решать проблемы, а комплексно подходить к развитию транспортной инфраструктуры южного направления», — сказал руководитель «Автодора.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея является связующим звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Кроме того, с открытием Керченского моста увеличился туристический трафик через регионы ЮФО и, в частности, Адыгею. Поэтому развитие транспортной сети большое значение для региона.

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Для решения этой задачи в Адыгее при поддержке «Автодора» уже реализуется ряд проектов — ведется строительство развязки возле аула Тугургой и развязки возле поселка Тлюстенхабль.

Руководство «Автодора» поддержало инициативу властей Адыгеи по развитию придорожного сервиса с использованием национальных компонентов.

Дороги Мурат Кумпилов Строительство Транспорт
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