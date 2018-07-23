Глава Адыгеи поручил заняться развитием придорожного сервиса в Энеме

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал точкой роста Энема географическое положение поселка и поручил заняться развитием придорожного сервиса на участке трассы A-146 Краснодар — Верхнебаканский

Мурат Кумпилов отметил, что автомобильный поток по трассе, проходящей через Энем, доходит до 70 тыс. автомобилей в сутки. Глава Адыгеи считает, что муниципалитету необходимо грамотно использовать преимущества федеральной трассы.

«Уже сегодня нужно навести порядок в работе придорожного сервиса: синхронизировать свои действия с дорожными службами и продумать создание съездов, новых мест для парковок, объектов торговли и услуг. Все они должны быть выдержаны в едином архитектурном стиле», — сказал Мурат Кумпилов.

По информации главы Энемского городского поселения Хизира Хотко, реконструкция федеральной дороги завершится в ноябре. В 2019 году ФКУ Упрдор «Черноморье» планирует приступить к расширению виадука. По предварительным данным, на эти цели необходимо получить около 350 млн рублей из федерального бюджета.

Руководство Адыгеи также планирует обратиться в федеральный центр с инициативой строительства транспортной развязки и надземного пешеходного перехода в Энеме. Эти объекты будут способствовать безопасности дорожного движения и соединят две части поселка, разъединенные федеральной трассой и железной дорогой.

Мурат Кумпилов обратил внимание муниципальных властей на важность перспективного планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.

«Энем входит в число активно развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших результатов по формированию комфортной городской среды в поселке, однако впереди еще много серьезных задач. Важно также продолжать комплексную работу по улучшению социально-экономического развития территории», — заключил Кумпилов.