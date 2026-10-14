В Темрюке суд обязал консервный завод демонтировать трубу для сброса стоков в Кубань 

Консервный завод в Краснодарском крае сбрасывал загрязненную воду в реку без разрешения

14 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Темрюкский районный суд запретил консервному заводу слив сточных вод в реку Кубань. Известно, что предприятие «Рассвет» сбрасывало стоки через трубу в районе улицы Советской в Темрюке. При этом разрешения на отведение загрязненной воды у завода не было — организация нарушала природоохранное законодательство.

Читайте также: Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре

Суд обязал предприятие демонтировать трубу, а также запретил сбрасывать стоки без разрешения и необходимых сооружений для защиты реки.