В Темрюке суд обязал консервный завод демонтировать трубу для сброса стоков в Кубань 

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Консервный завод в Краснодарском крае сбрасывал загрязненную воду в реку без разрешения

14 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Темрюкский районный суд запретил консервному заводу слив сточных вод в реку Кубань. 

Известно, что предприятие «Рассвет» сбрасывало стоки через трубу в районе улицы Советской в Темрюке. При этом разрешения на отведение загрязненной воды у завода не было — организация нарушала природоохранное законодательство.   

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Суд обязал предприятие демонтировать трубу, а также запретил сбрасывать стоки без разрешения и необходимых сооружений для защиты реки.

Как писали Юга.ру, в августе суд обязал застройщиков выплатить почти 700 тыс. рублей за ущерб древнему городу в Тамани.

Закон Производство Промышленность Река Кубань Суд Темрюкский район Экология

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