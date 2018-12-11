Глава Адыгеи: Открытие Крымского моста стимулирует развитие туризма в республике

В Адыгее зафиксировали увеличение туристского потока после открытия моста через Керченский пролив, который связывает материковую Россиею и Крымского полуострова

Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на XXXII заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России, которое 11 декабря провел глава МИД Сергей Лавров.

Кумпилов выразил мнение, что увеличение рекреационной зоны Юга России за счет Крыма и Севастополя открыло новые возможности для развития въездного туризма.

«С открытием Керченского моста вырос туристический трафик через регионы ЮФО, что, несомненно, стимулирует интерес и к их туристическому потенциалу. Это в полной мере относится к Республике Адыгея, которая является связующим звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Для нашей республики это открывает дополнительные возможности и перспективы в развитии туризма», — отметил глава республики.

Глава республики подчеркнул преимущества Юга России в целом и его рекреационный потенциал для превращения региона в курортную зону международного уровня. В числе туристских активов — Кавказские горы, Черноморское побережье, источники целебных термальных и минеральных вод, культурные и исторические памятники. Еще один аспект — этническое многообразие народов, живущих в регионах ЮФО, которое также вызывает интерес у туристов, в том числе иностранных, отметил Кумпилов.

Событийные мероприятия этнографического характера в Адыгее посещает порядка 2 тыс. иностранных туристов. Нередко участниками становятся представители адыгской диаспоры из зарубежных стран, живущих на территории Турции, Израиля, Иордании, сообщили в пресс-службе правительства республики.