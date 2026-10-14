Конфликт в краснодарской маршрутке: девочку с соцпроездным заставили платить, а водителя обвинили в хамстве

После того как подруга помогла девочке оплатить проезд, мужчина, как утверждает мать, послал ребенка и показал средний палец. Женщина собиралась жаловаться в администрацию.

Девочка ответила, что забыла справку дома, и позвонила маме. Та по телефону объяснила водителю, что семья многодетная и у дочери есть право на льготу.

14 октября департамент транспорта Краснодара отреагировал на публикацию и запросил запись с камер видеонаблюдения в автобусе. Согласно Федеральному закону № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», пассажир, который пользуется правом на льготный проезд, обязан иметь при себе и по требованию предъявлять документ, подтверждающий это право. Поэтому водитель, по данным ведомства, обоснованно попросил предъявить справку. Телефонный разговор с мамой не может заменить документ.

Девочки рассчитались наличными, продолжили поездку и вышли на своей остановке. После выхода они начали снимать на видео государственный регистрационный номер автобуса.

Обвинение в показанном среднем пальце оказалось ложным — на записи с камер такого поведения со стороны водителя нет.

«Мама девочки собирается жаловаться в администрацию. А мы, пожалуй, тоже хотим пожаловаться маме — на ее дочь. Потому что история, которую она рассказала о водителе, не соответствует тому, что мы видим на записи. Обвинять человека в хамстве на весь город — серьезная вещь, особенно когда подтверждений этому нет. Поэтому просим родителей объяснять детям не только правила пользования льготным проездом, но и то, почему важно говорить правду, особенно когда речь идет о репутации другого человека», — подытожили в департаменте транспорта.