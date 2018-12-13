Стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Геленджика. Проект разработали итальянцы

Конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика выиграло итальянское архитектурное бюро Fuksas

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Согласно концепции, новый терминал аэропорта будет выполнен в современном дизайне и включит в себя тенденции защиты окружающей среды и экономии электроэнергии, рассказали 13 декабря в пресс-службе аэропорта Геленджика. Особенностью сооружения станет крыша: она будет заметна с воздуха во время подлета к городу. При создании силуэта дизайнеры использовали образ полета птицы, который отражен в плавных линиях, придающих зданию мягкие очертания. Облицовку крыши сделают из алюминиевых пластин.

Архитекторы планируют сократить операционные зоны вылета и прилета в зимний сезон. В летние месяцы, когда увеличится количество рейсов, аэропорт сможет расширять зоны пребывания пассажиров. Представители бюро Fuksas отметили, что новый терминал и его новый дизайн сможет экономить электроэнергию за счет солнечного света, проникающего через детали крыши и стены. «Экологичность проекта также продиктована внутренним озеленением, в котором будут использованы растения, произрастающие в этой части Черноморского побережья», — рассказали в бюро.