Стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Геленджика. Проект разработали итальянцы
Конкурс проектов нового комплекса аэропорта Геленджика выиграло итальянское архитектурное бюро Fuksas
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Согласно концепции, новый терминал аэропорта будет выполнен в современном дизайне и включит в себя тенденции защиты окружающей среды и экономии электроэнергии, рассказали 13 декабря в пресс-службе аэропорта Геленджика.
Особенностью сооружения станет крыша: она будет заметна с воздуха во время подлета к городу. При создании силуэта дизайнеры использовали образ полета птицы, который отражен в плавных линиях, придающих зданию мягкие очертания. Облицовку крыши сделают из алюминиевых пластин.
Архитекторы планируют сократить операционные зоны вылета и прилета в зимний сезон. В летние месяцы, когда увеличится количество рейсов, аэропорт сможет расширять зоны пребывания пассажиров. Представители бюро Fuksas отметили, что новый терминал и его новый дизайн сможет экономить электроэнергию за счет солнечного света, проникающего через детали крыши и стены.
«Экологичность проекта также продиктована внутренним озеленением, в котором будут использованы растения, произрастающие в этой части Черноморского побережья», — рассказали в бюро.
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Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко сказал, что строительство нового аэровокзального комплекса начнется летом 2019 года. Площадь терминала составит 9 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час и 635 тыс. пассажиров в год.
«Построить новый аэровокзальный комплекс мы планируем за полтора-два года. В данный момент мы приступаем к его проектированию, в этот этап входит не только детальный проект внешней части здания, но и то, каким аэропорт будет внутри», — отметил Таранченко.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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