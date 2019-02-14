Студент раскрошил зубы, злоупотребляя энергетиками для лучшей учебы

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21-летний студент пил по 3 литра энергетиков в день и испортил все зубы

«Я не знаю, что ждет меня в будущем, но надеюсь, что смогу встать на ноги. Энергетик полностью разрушил мою жизнь. Это началось как способ снять напряжение от моей учебы в колледже — ведь ты должен быть максимально сосредоточен, когда дело касается вычислений и программирования. Но я никогда не думал, что все будет так плохо», — говорит молодой студент британского Ист-Кент-Колледжа.

Парень по имени Винни Пайнер из Великобритании сломал четыре зуба, а еще 24 теперь нуждаются в лечении — протезах и пломбах. Он несколько месяцев пил примерно по шесть банок популярного энергетического напитка.

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Кофеин и сахар, полагал он, помогут ему быть бодрым и хорошо учиться в колледже. Когда его дозировка дошла до 45 банок в неделю, мать Винни обеспокоилась зависимостью сына. Спустя семь месяцев употребления энергетика во время каждого приема пищи он сломал четыре зуба, укусив яблоко.

Стоматологи обнаружили, что у студента болен каждый зуб. Лечение у британских врачей обойдется семье Пайнеров в 2 тыс. фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. Это порядка 170 тыс. рублей по нынешнему курсу.

В России предпринимались попытки бороться с энергетиками: еще в 2011 году в Госдуму вносили закон о запрете продажи таких напитков детям. Тогда же в Краснодаре проводили круглый стол «Здоровая молодежь без энергетиков».

В июле 2012 года на Кубани приняли закон о запрете слабоалкогольных энергетиков вроде популярного тогда «Ягуара», несмотря на протесты производителей. В октябре антимонопольная служба признала этот запрет незаконным, однако точку в споре поставил Арбитражный суд Краснодарского края, выступивший в поддержку регионального закона.

В 2015 году такой же закон приняли в Крыму.

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