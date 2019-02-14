Студент раскрошил зубы, злоупотребляя энергетиками для лучшей учебы

21-летний студент пил по 3 литра энергетиков в день и испортил все зубы

«Я не знаю, что ждет меня в будущем, но надеюсь, что смогу встать на ноги. Энергетик полностью разрушил мою жизнь. Это началось как способ снять напряжение от моей учебы в колледже — ведь ты должен быть максимально сосредоточен, когда дело касается вычислений и программирования. Но я никогда не думал, что все будет так плохо», — говорит молодой студент британского Ист-Кент-Колледжа. Парень по имени Винни Пайнер из Великобритании сломал четыре зуба, а еще 24 теперь нуждаются в лечении — протезах и пломбах. Он несколько месяцев пил примерно по шесть банок популярного энергетического напитка.

Кофеин и сахар, полагал он, помогут ему быть бодрым и хорошо учиться в колледже. Когда его дозировка дошла до 45 банок в неделю, мать Винни обеспокоилась зависимостью сына. Спустя семь месяцев употребления энергетика во время каждого приема пищи он сломал четыре зуба, укусив яблоко. Стоматологи обнаружили, что у студента болен каждый зуб. Лечение у британских врачей обойдется семье Пайнеров в 2 тыс. фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. Это порядка 170 тыс. рублей по нынешнему курсу.