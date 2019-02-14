Роскачество не нашло в России хороших пельменей
Роскачество в феврале представило результаты проверки российских производителей пельменей
Об исследовании 13 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, при проверке в мясе для пельменей находили остатки антибиотиков. Их обнаружили в 2 из 48 образцов продуктов. Специалисты выявили, что производители заменяли более дешевыми аналогами ингредиенты, заявленные на этикетке.
В состав пельменей также добавляли ингредиенты, которые не указаны на этикетке, например, крахмал и загустители. Нарушения нашли в 9 из 48 случаев, передает RT.
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Протасов отметил, что ни один из производителей пельменей не может претендовать на «Знак качества». После проверки некоторые производители сообщили Роскачеству, что усилили внутренний контроль на предприятиях или сменили поставщиков, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, Роскачество в ноябре рассказало, как выбирать пельмени.
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