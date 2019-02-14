Роскачество не нашло в России хороших пельменей

Роскачество в феврале представило результаты проверки российских производителей пельменей

Об исследовании 13 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, при проверке в мясе для пельменей находили остатки антибиотиков. Их обнаружили в 2 из 48 образцов продуктов. Специалисты выявили, что производители заменяли более дешевыми аналогами ингредиенты, заявленные на этикетке.

В состав пельменей также добавляли ингредиенты, которые не указаны на этикетке, например, крахмал и загустители. Нарушения нашли в 9 из 48 случаев, передает RT.