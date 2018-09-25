Роскачество выявило подмену красной рыбы в консервах нескольких производителей

Роскачество 25 сентября представило результаты исследований консервов из лососевых рыб

Специалисты изучали рыбу по 38 показателям качества и безопасности. Для исследования отобрали консервы из лососевых рыб 23 торговых марок. Лидерами по качеству стали консервы производителей «Устькамчатрыба», «Море внутри» (горбуша, АО «Преображенский рыбокомбинат»), «Пелагус», «Вкусные консервы», «Ультрамарин», «Доброфлот» и «5 морей».

По результатам исследования, видовую подмену рыбы обнаружили у нескольких марок. В консервах производителей «КитБай» и Bucini вместо нерки и кижуча обнаружили горбушу. Наиболее частые подмены нашли у торговой марки «Море внутри».

Все проверенные консервы оказались безопасными. Токсических элементов и пестицидов, которые бы представляли опасность для человека, не было обнаружено. Также в исследуемой продукции не выявили плесневых грибов и дрожжей. В Роскачестве отмечают, что консервы производили с соблюдением технологических режимов и стерильности.

В консервах девяти торговых марок нашли неживые личинки нематод. Однако в Роскачестве сообщают, что это не является нарушением и консервы безопасны.

Эксперты изучили вкус, цвет и запах лососевых консервов. Установлено, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах. Это продукция «Консервного завода Дальневосточного», «Море внутри», «Морская радуга», Monolith. Консервы Fish House имеют неприятный вкус.

Специалисты поясняют, что самая низкая цена консервов не всегда говорит об их низком качестве. По данным исследования, самый высокий балл в рейтинге получила марка «Устькамчатрыба», цена которой — 150 рублей. На втором месте оказалась горбуша «Море внутри» производства АО «Преображенский рыбокомбинат» стоимостью 135 рублей за банку. Самая низкая цена была у бренда «Русский рыбный мир» — 89 рублей, но эта продукция соответствует всем обязательным требованиям.

Гражданам рекомендуют при выборе консервов интересоваться не только ценой, но и датой изготовления, заводом-производителем. Предпочтение стоит отдать продукции, произведенной недалеко от моря, сообщает пресс-служба Роскачества.