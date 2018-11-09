Роскачество дало рекомендации по выбору пельменей
Специалисты Роскачества представили рекомендации, как выбрать пельмени
Эксперты рассказали, что в составе пельменей должно быть семь ингредиентов: мясной фарш, репчатый лук, соль, перец, мука, вода и яйца. Словом «специи» могут обозначить усилители вкуса и ароматизаторы, поэтому рекомендуется выбирать товар, в маркировке которого четко названы использованные специи.
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В составе не должно быть клетчатки и крахмала, которые производители могут использовать для увеличения объема мясной начинки, говорится в публикации на сайте Роскачества.
Пельмени в упаковке должны быть рассыпчатые. Если они слиплись, это говорит о том, что пельмени разморозились и снова замерзли, то есть были нарушены условия хранения и продукт может быть испорчен.
Пельмени делят на пять категорий — от «А» до «Д», указывающих на количество мяса в составе. Фарш продукта категории «А» содержит не менее 80% мяса, категория «Б» — 60% мяса, в их числе пельмени «Элитные», «Говяжьи», «Телячьи», «Восточные».
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В категории «В» не меньше 40% мяса (пельмени «Русские», «Сибирские», «Столовые», «Традиционные», «Сабантуй»), в категории «Г» — не меньше 20% мяса. Фарш категории «Д» может содержать меньше 20% мяса и животные субпродукты, а также специи и лук.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева акцентировала, что 1 кг пельменей, даже категории «А», не может стоить дороже 1 гк мяса.
Пельмени могут храниться максимум шесть месяцев при температуре не выше -10 °С, оптимально — -18 °С.
Для тех, кто следит за весом, в порции пельменей должно быть не больше десяти штук — 150 граммов, около 300 ккал. Майонез, масло и жирную сметану можно заменить нежирным натуральным йогуртом или сметаной с жирностью 10%.
Роскачество анонсировало проверку пельменей, для которой по всей стране закупят около 50 пачек, в том числе продукцию, произведенную в Краснодарском крае. Эксперты исследуют более 50 параметров, в том числе изучат мясную начинку, проверят тесто на развариваемость, оценят сочность начинки и консистенцию теста, проверят на наличие ароматизаторов и антибиотиков.
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