Роскачество дало рекомендации по выбору пельменей

Специалисты Роскачества представили рекомендации, как выбрать пельмени

Эксперты рассказали, что в составе пельменей должно быть семь ингредиентов: мясной фарш, репчатый лук, соль, перец, мука, вода и яйца. Словом «специи» могут обозначить усилители вкуса и ароматизаторы, поэтому рекомендуется выбирать товар, в маркировке которого четко названы использованные специи.

В составе не должно быть клетчатки и крахмала, которые производители могут использовать для увеличения объема мясной начинки, говорится в публикации на сайте Роскачества.

Пельмени в упаковке должны быть рассыпчатые. Если они слиплись, это говорит о том, что пельмени разморозились и снова замерзли, то есть были нарушены условия хранения и продукт может быть испорчен.

Пельмени делят на пять категорий — от «А» до «Д», указывающих на количество мяса в составе. Фарш продукта категории «А» содержит не менее 80% мяса, категория «Б» — 60% мяса, в их числе пельмени «Элитные», «Говяжьи», «Телячьи», «Восточные».