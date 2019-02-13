Фестиваль адыгской культуры проведут в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»
В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 16 февраля состоится Фестиваль адыгской культуры
Праздник, приуроченный к 95-летию со дня создания Тахтамукайского района, начнется с 13:00 с открытия выставки, игры на национальных инструментах, в том числе на шичепшине и исполнения народных песен, сообщили организаторы.
В 14:50 состоится открытие фестиваля и концерт детских и взрослых творческих коллективов. Для зрителей выступят такие артисты, как Азида Миш, Сусанна Даутова, Анзаур Миш, Магамет Дзыбов, Адам Ачмиз.
Гости фестиваля смогут познакомиться с традициями и обычаями республики. Участники мероприятия представят национальные костюмы.
Депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Рустам Калашаов рассказал в своем фейсбуке, что на фестивале также откроют выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, проведут мастер-классы по золотошвейному искусству и представят адыгскую кухню.
Организаторами мероприятия выступили управление культуры Тахтамукайского района Адыгеи и «МЕГА Адыгея-Кубань».
Подробное расписание фестиваля можно найти на сайте ТЦ МЕГА.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Майкопе провели Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры, посвященный 27-летию образования республики.
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