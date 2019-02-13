Фестиваль адыгской культуры проведут в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 16 февраля состоится Фестиваль адыгской культуры

Праздник, приуроченный к 95-летию со дня создания Тахтамукайского района, начнется с 13:00 с открытия выставки, игры на национальных инструментах, в том числе на шичепшине и исполнения народных песен, сообщили организаторы.

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В 14:50 состоится открытие фестиваля и концерт детских и взрослых творческих коллективов. Для зрителей выступят такие артисты, как Азида Миш, Сусанна Даутова, Анзаур Миш, Магамет Дзыбов, Адам Ачмиз. Гости фестиваля смогут познакомиться с традициями и обычаями республики. Участники мероприятия представят национальные костюмы.

Депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Рустам Калашаов рассказал в своем фейсбуке, что на фестивале также откроют выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, проведут мастер-классы по золотошвейному искусству и представят адыгскую кухню.