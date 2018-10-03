В Майкопе открылся Международный фестиваль адыгской культуры

В Майкопе состоялось открытие VIII Международного фестиваля адыгской (черкесской) культуры, посвященного 27-летию образования республики

В этом году творческий форум объединил коллективы и исполнителей из Иордании, Турции, Германии, Израиля, Сирии, а также Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Северной Осетии и Краснодарского края.

Праздничное мероприятие состоялось вечером 2 октября в центре республиканской столицы. Фестиваль начался с костюмированного шествия от горпарка до филармонии. К гостям и участникам торжеств обратился заместитель руководителя администрации главы республики и правительства Адыгеи Хамид Мешлок. Он отметил, что это мероприятие — одна из площадок для формирования и поддержки культурных связей между адыгами во всем мире.

«Уверен, что Международный фестиваль даст дополнительные возможности для укрепления связей с соотечественниками за рубежом и адыгами из других регионов страны, положит начало новым совместным творческим проектам», — сказал Мешлок.

В первый день фестиваля состоялся концерт государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей». В программе — просмотр конкурсных выступлений по вокалу, хореографии, игре на народных инструментах, выставки работ ремесленников. Запланирована научно-практическая конференция на тему «Адыги: проблемы сохранения культурного наследия и этнической самобытности».

Завершением фестиваля станет концерт на площади имени Ленина 5 октября — в День Республики Адыгея.