Адыгея представит 67 площадок для бизнеса на инвестфоруме в Сочи
Для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи Адыгея подготовила пакет инвестиционных предложений
В пакет входят 67 инвестиционных площадок от муниципальных образований, среди них — 35 промышленных площадок, 8 площадок под строительство жилых комплексов, 8 туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных площадок.
«Руководство республики уделит большое внимание развитию создаваемых в Адыгее парковых зон, что должно стать стимулом для предпринимательской активности граждан за счет предоставления в аренду на льготных условиях земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе главы республики.
В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи рассказали, что проекты представят на экспозиционной площадке республики, дизайн которой является своеобразной презентацией Адыгеи. Там организовали интерактивное представление инвестиционного потенциала республики, уделив внимание продвижению туристско-рекреационного комплекса региона.
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Центральное место отведено ключевым проектам, которые в настоящее время реализуется в республике. Среди них — строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА Адыгея», создание первого в стране мощного ветропарка.
В павильоне Адыгеи площадью 88 кв. метров обустроят деловую зону для переговоров и подготовят рекламные материалы: буклеты и сувенирную продукцию с символикой республики.
Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил почти 21 млрд рублей, за 9 месяцев 2018 года — более 13,4 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2017 года.
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