Адыгея представит 67 площадок для бизнеса на инвестфоруме в Сочи

Для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи Адыгея подготовила пакет инвестиционных предложений

В пакет входят 67 инвестиционных площадок от муниципальных образований, среди них — 35 промышленных площадок, 8 площадок под строительство жилых комплексов, 8 туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных площадок.

«Руководство республики уделит большое внимание развитию создаваемых в Адыгее парковых зон, что должно стать стимулом для предпринимательской активности граждан за счет предоставления в аренду на льготных условиях земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе главы республики.

В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи рассказали, что проекты представят на экспозиционной площадке республики, дизайн которой является своеобразной презентацией Адыгеи. Там организовали интерактивное представление инвестиционного потенциала республики, уделив внимание продвижению туристско-рекреационного комплекса региона.