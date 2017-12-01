«Росатом» построит в Адыгее первый в стране ветропарк по голландской технологии

Дивизион «Росатома» АО «НоваВинд» и его технологический партнер — голландский производитель ветроустановок Lagerwey создали совместное предприятие Red Wind

Об этом генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин и глава Lagerwey Хуб Морелисс объявили 30 ноября в Амстердаме на выставке WindEurope.

Как отметил руководитель Lagerwey, совместное предприятие является логическим продолжением работы по созданию в России ветроиндустрии, основанной на передовых технологиях. Lagerwey также будет поставлять комплектующие на первые 60 ветроустановок.

Как сообщали Юга.ру, первый в стране ветропарк появится в Адыгее. Монтаж установок планируется начать в 2018 году на площадках Шовгеновского и Гиагинского районов.

«Подписанный документ подтверждает твердые обязательства сторон по реализации программы в области ветроэнергетики в России. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что у нас есть все необходимые компетенции для успешной реализации проекта на основе самых передовых технологий с самой сильной управленческой командой», — заявил Александр Корчагин.

Как добавили в пресс-службе «НоваВинд», компания Lagerwey обеспечит трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому партнеру, а также поделится компетенциями в области создания ветропарков. Голландский партнер окажет содействие Red Wind в обучении персонала, необходимого для производства ВЭУ и эксплуатации ветропарков.