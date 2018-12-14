В Адыгее заложили фундамент под ветропарк

В Адыгее начался основной этап пилотного проекта по строительству самого крупного ветропарка в стране, который планируют запустить в эксплуатацию в 2019 году

Мощность ветропарка составит 150 МВт. Прогнозируемый объем инвестирования — около 21 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-тура на строительную площадку сообщил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков АО «НоваВинд» Андрей Нестерук.

Подготовительные и мобилизационные работы уже проведены, начались строительно-монтажные работы на подстанции 220 кВ и ветроэлектростанции на площадке, расположенной на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Продолжается бурение и бетонирование фундаментов для ветроэнергетических башен высотой от 75 до 135 метров.

Комплектующие ветроэлектроустановок (ВЭУ) по голландской технологии индийского и других производителей в основном были доставлены по морю в Новороссийский порт. Сейчас практически все масштабные детали перевезли на стройплощадку.

На объекте установят 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Объема вырабатываемой энергии хватит, чтобы обеспечить электроэнергией весь Майкоп, сказал Андрей Нестерук.