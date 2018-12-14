В Адыгее заложили фундамент под ветропарк
В Адыгее начался основной этап пилотного проекта по строительству самого крупного ветропарка в стране, который планируют запустить в эксплуатацию в 2019 году
Мощность ветропарка составит 150 МВт. Прогнозируемый объем инвестирования — около 21 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-тура на строительную площадку сообщил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков АО «НоваВинд» Андрей Нестерук.
Подготовительные и мобилизационные работы уже проведены, начались строительно-монтажные работы на подстанции 220 кВ и ветроэлектростанции на площадке, расположенной на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Продолжается бурение и бетонирование фундаментов для ветроэнергетических башен высотой от 75 до 135 метров.
Комплектующие ветроэлектроустановок (ВЭУ) по голландской технологии индийского и других производителей в основном были доставлены по морю в Новороссийский порт. Сейчас практически все масштабные детали перевезли на стройплощадку.
На объекте установят 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Объема вырабатываемой энергии хватит, чтобы обеспечить электроэнергией весь Майкоп, сказал Андрей Нестерук.
Ввод первой генерации планируется в середине следующего года. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 млн кВт/ч в год. Это позволит сократить энергодефицитность Адыгеи на 20%. При этом потребление составляет около 1,5 млрд кВт/ч в год.
«Мы заинтересованы в реализации этого уникального проекта, который даст импульс развитию возобновляемой энергетики, поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.
Он напомнил, что объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018–2022 годы. С учетом приоритетности развития генерации на основе возобновляемых источников сопровождение проекта осуществляется в режиме «одного окна».
Андрей Нестерук поблагодарил республиканскую власть за эффективное взаимодействие и подчеркнул, что приобретенный в Адыгее опыт строительства ветропарков распространят в других регионах, он станет своеобразным фундаментом для развития в стране ветроэнергетики.
Гендиректор агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд отметил, что возобновляемые источники энергии смогут стать дополнением ядерной энергетики. «Росатом» рассматривает проекты по ветроэнергетике как одну из перспективных неядерных точек роста.
По данным АО «НоваВинд», которое является дивизионом «Росатома», потребление электричества в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи с 2016 по 2023 год вырастет на 12,4%, или 3 млрд кВт/ч. Показатель составит 30 млрд кВт/ч. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%. Это выше среднероссийского темпа прироста.
Как сообщали Юга.ру, строительство ветропарка в Адыгее началось в сентябре 2018 года.
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