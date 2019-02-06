Стивен Сигал решил не переезжать на Кубань

Краснодарский край, Вся Россия

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Представитель актера Анар Рейбанд рассказал, что актер не собирается переезжать из Подмосковья в Краснодарский край

У Сигала есть планы развивать бизнес в разных уголках России, но это не значит, что он собирается куда-то переезжать на постоянное место жительства, пишет ТАСС.

По словам представителя артиста Анара Рейбанда, Сигал доволен своей жизнью в Подмосковье. Оттуда он летает по всему миру и как бизнесмен, и как актер, и как спецпредставитель МИД.

Как сообщали Юга.ру, 5 февраля в СМИ появилась информация о том, что Стивен Сигал планирует переехать в Краснодарский край и открыть здесь бизнес.

6 февраля власти Краснодарского края заявили, что во время визита на Кубань в октябре 2018 года Сигал не говорил с губернатором Вениамином Кондратьевым о предоставлении ему жилья. Тогда на форуме «Дело за малым» глава региона предложил актеру заняться бизнесом по выращиванию винограда или киноиндустрией.

Жилье Краснодар Стивен Сигал
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