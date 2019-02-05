СМИ сообщили о переезде Стивена Сигала в Краснодарский край. Вот что мы узнали
Журнал «Стар Хит» сообщил 4 февраля, что актер Стивен Сигал решил переехать в Краснодарский край
По данным журнала «Стар Хит», Сигал позвонил вице-губернатору (какому — не уточняется) и поставил его перед фактом. Источник издания в окружении актера объяснил желание переехать в Краснодарский край тем, что там более теплый климат.
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В «Корпорации развития Краснодарского края» порталу Юга.ру прокомментировали вероятность переезда Стивена Сигала в регион.
«Действительно, осенью прошлого года Стивен Сигал высказывал желание открыть бизнес в Краснодарском крае. Однако, пока конкретных договоренностей нет. Возможно, мы вернемся к этому в ближайшее время», — рассказал генеральный директор «Корпорации развития Краснодарского края» Павел Майоров.
В социальных сетях актера и на его сайте нет никакой информации о возможном переезде на Кубань.
Два года назад Стивен Сигал получил российское гражданство. Ему и его семье предоставили особняк на Рублевке. Сигал зарегистрировал компанию, планировал развивать боевые искусства, снимать фильмы и выпускать музыку.
Как сообщали Юга.ру, Стивен Сигал приезжал в Краснодарский край в октябре 2018 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеседовал с актером и предложил ему заняться кино и виноделием на Кубани.
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