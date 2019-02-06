Власти Кубани: Стивен Сигал не просил у нашего губернатора предоставить жилье

Краснодарский край

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Власти Кубани 6 февраля заявили, что актер Стивен Сигал не говорил с губернатором Вениамином Кондратьевым о предоставлении ему жилья

Актер общался с губернатором Краснодарского каря Вениамином Кондратьевым в октябре 2018 года во время форума «Дело за малым». Больше они не беседовали.

Представитель администрации Краснодарского края рассказал корреспонденту РИА «Новости» о том, что Сигал не спрашивал Кондратьева о переезде и предоставлении ему жилья на Кубани, однако глава региона сам предлагал ему заняться бизнесом по выращиванию винограда или киноиндустрией.

Кроме того, в администрации Кубани нет специального отдела или поручителя, который занимается подбором жилья или переездом.

Как сообщали Юга.ру, 5 февраля стало известно, что Стивен Сигал планирует переехать в Краснодарский край и открыть здесь бизнес.

Стивен Сигал получил российское гражданство два года назад. Ему и его семье предоставили особняк на Рублевке. Актер зарегистрировал компанию, планировал развивать боевые искусства, снимать фильмы и выпускать музыку. 

Вениамин Кондратьев Вино Жилье Кино Краснодар Стивен Сигал
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