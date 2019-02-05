В Кабардино-Балкарии умер полицейский, на которого с ножом напали ингушские студенты
Ингушетия, Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Нальчике 4 февраля умер сотрудник ДПС, который получил ножевые ранения во время нападения ингушских студентов
В пресс-службе МВД России по Кабардино-Балкарии сообщили о смерти 27-летнего инспектора ДПС, лейтенанта полиции Аслана Балкарова. У него остались жена и дочь.
Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 24 января четверо студентов из Ингушетии с ножами напали на сотрудников ДПС. Троих нападавших полицейские убили ответным огнем. Еще одного злоумышленника и инспектора ДПС, который получил ножевые ранения, доставили в больницу. Нападавший вскоре скончался, полицейскому сделали операцию.
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