В Кабардино-Балкарии умер полицейский, на которого с ножом напали ингушские студенты

Ингушетия, Кабардино-Балкария

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В Нальчике 4 февраля умер сотрудник ДПС, который получил ножевые ранения во время нападения ингушских студентов

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В пресс-службе МВД России по Кабардино-Балкарии сообщили о смерти 27-летнего инспектора ДПС, лейтенанта полиции Аслана Балкарова. У него остались жена и дочь.

Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 24 января четверо студентов из Ингушетии с ножами напали на сотрудников ДПС. Троих нападавших полицейские убили ответным огнем. Еще одного злоумышленника и инспектора ДПС, который получил ножевые ранения, доставили в больницу. Нападавший вскоре скончался, полицейскому сделали операцию.

Нальчик Полиция Разбойное нападение смерть
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