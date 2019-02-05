В Кабардино-Балкарии умер полицейский, на которого с ножом напали ингушские студенты

В Нальчике 4 февраля умер сотрудник ДПС, который получил ножевые ранения во время нападения ингушских студентов

В пресс-службе МВД России по Кабардино-Балкарии сообщили о смерти 27-летнего инспектора ДПС, лейтенанта полиции Аслана Балкарова. У него остались жена и дочь.