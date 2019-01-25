В Нальчике умер последний из напавших на сотрудников ДПС
Кабардино-Балкария Ксения Мареич
В Нальчике в больнице скончался мужчина, который получил ранение при нападении на полицейских
Мужчина умер во время операции. Раненый преступниками полицейский успешно перенес операцию, его состояние стабильное, он находится в реанимации, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.
Как писали Юга.ру, вечером 24 января в Нальчике четверо мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике. Трех нападавших убили на месте происшествия, один из полицейских был ранен.
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