В Нальчике умер последний из напавших на сотрудников ДПС

Кабардино-Балкария

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В Нальчике в больнице скончался мужчина, который получил ранение при нападении на полицейских

Мужчина умер во время операции. Раненый преступниками полицейский успешно перенес операцию, его состояние стабильное, он находится в реанимации, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник. 

Как писали Юга.ру, вечером 24 января в Нальчике четверо мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике. Трех нападавших убили на месте происшествия, один из полицейских был ранен.

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