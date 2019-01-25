В Нальчике умер последний из напавших на сотрудников ДПС

В Нальчике в больнице скончался мужчина, который получил ранение при нападении на полицейских

Мужчина умер во время операции. Раненый преступниками полицейский успешно перенес операцию, его состояние стабильное, он находится в реанимации, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник.