Четверо мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике. Трое нападавших убиты
В Нальчике трое мужчин убиты и один ранен при нападении на сотрудников ДПС в Нальчике, одного из полицейских ранили ножом
Инцидент произошел около 18 часов 24 января на перекрестке улиц Идарова и Суворова, где экипаж ДПС нес службу.
«Когда инспекторы остановили машину для проверки документов, к ним приблизились четверо шедших по тротуару мужчин. Они напали на полицейских, используя в качестве оружия ножи. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшим. Трое из них были ликвидированы, один ранен. Одному из сотрудников полиции причинены ножевые ранения», — сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что раненого сотрудника полиции госпитализировали, сейчас его оперируют.
Устанавливаются личности нападавших и их мотивы.
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