Напавшими на сотрудников ДПС в Нальчике оказались студенты из Ингушетии

Установлены личности четырех молодых людей, напавших с ножами на сотрудников ДПС в Нальчике

Как писали Юга.ру, нападение было совершено вечером 24 января на одном из оживленных перекрестков Нальчика. Инспекторы остановили для проверки автомобиль, и в этот момент на них напали с ножами четверо шедших по тротуару мужчин. Ответным огнем они были убиты.

Источник в силовых структурах региона рассказал «Интерфаксу», что все напавшие — студенты, жители одного населенного пункта — села Сагопши Малгобексого района Ингушетии.

«Причины поступка молодых людей предстоит еще выяснить. По имеющимся данным, уроженцы республики ранее не попадали в поле зрения силовиков за радикальные взгляды, проблем с полицией у них не было», — сказал источник.

26 января в Ингушетии состоится заседание Антитеррористической комиссии, где будет рассмотрен вопрос расследования дела. Глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил Совбезу республики выявить мотивы, цель поездки преступников в Нальчик, а также провести профилактическую работу с родственниками и ближайшим окружением нападавших.