В Адыгее на 30 рублей снизили тариф за вывоз мусора в сельской местности

В Адыгее региональный оператор изыскал резервы и снизил тариф за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей сельской местности

По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова, тариф, который начал действовать с 1 января 2019 года, уменьшили примерно на 30 рублей — до 70 рублей с человека ежемесячно. Как рассказали в пресс-службе главы Адыгеи, раньше управление государственного регулирования цен и тарифов республики утвердило предельные тарифы на вывоз ТКО. По законодательству, их величину может регулировать региональный оператор ООО «Экоцентр», не превышая предельного тарифа. «При этом остается дифференцированный подход к начислению оплаты за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов», — отметил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.