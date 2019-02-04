В Адыгее на 30 рублей снизили тариф за вывоз мусора в сельской местности
В Адыгее региональный оператор изыскал резервы и снизил тариф за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей сельской местности
По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова, тариф, который начал действовать с 1 января 2019 года, уменьшили примерно на 30 рублей — до 70 рублей с человека ежемесячно.
Как рассказали в пресс-службе главы Адыгеи, раньше управление государственного регулирования цен и тарифов республики утвердило предельные тарифы на вывоз ТКО. По законодательству, их величину может регулировать региональный оператор ООО «Экоцентр», не превышая предельного тарифа.
«При этом остается дифференцированный подход к начислению оплаты за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов», — отметил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.
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В частности, в городах и городских поселениях республики будут действовать тарифы, ранее установленные региональным оператором: 113,5 рублей — для каждого зарегистрированного в частном доме и 91,21 рубль — для жильцов многоквартирных домов. В станице Ханской и ауле Козет региональный оператор не менял тарифы. Там расчет производится по расценкам, которые действовали до 2019 года.
На планерном совещании 4 февраля глава Адыгеи поручил держать на контроле все обращения граждан и оперативно устранять недочеты. Мурат Кумпилов отметил необходимость применения комплексного подхода к исправлению выявленных недостатков, чтобы наладить эффективную работу нового механизма сбора и вывоза ТКО. Также продолжится мониторинг объема накопления ТКО и затрат регоператора, на основании которого «Экоцентр» может регулировать величину тарифа, но не выше предельного.
На совещании также дали определенные поручения по логистической схеме сбора ТКО, интервалам вывоза мусора, ежедневному контролю за состоянием контейнерных площадок.
Как сообщали Юга.ру, в начале января жители Майкопа стали жаловаться на организацию сбора мусора в частном секторе, где нет баков и отходы складируются на земле. В связи с этим в республиканском центре предложили установить передвижные контейнеры.
С 1 января 2019 года Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта услуга вошла в число коммунальных, ее предоставляет компания «Экоцентр», находящаяся под управлением ГК «Чистый город», которая стала региональным оператором на территории республики.
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