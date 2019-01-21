Глава Адыгеи получил проверить обоснованность размера новых тарифов за вывоз мусора для жителей сельской местности
После поступающих жалоб от населения глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести проверку обоснованности начисления тарифов за вывоз мусора для жителей сельской местности
Такое задание руководитель республики дал курирующему вице-премьеру и профильному министерству на планерном совещании 21 января.
«Стоимость услуги должна быть справедливой как в отношении жителей, так и в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», — подчеркнул Кумпилов.
В Адыгее могут снизить величину тарифа за вывоз мусора для сельских жителей.
Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2019 года Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в результате стоимость услуги выросла в несколько раз. В сельской местности за вывоз ТКО установили ежемесячный тариф 98 рублей 81 копейка — для каждого жильца многоквартирных домов на селе, 101 рубль 34 копейки — для жителей частных домов в сельской местности.
В Майкопе для жильцов многоэтажек установили тариф 91 рубль 21 копейка с человека, для жителей частных домов — 113 рублей 50 копеек.
Для оперативного решения вопросов по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор принимает обращения по телефону диспетчерской службы 8 (962) 868-14-62. Также работает горячая линия: 8-800-707-05-08, сообщили в ООО «Экоцентр».
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