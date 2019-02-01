В Майкопе хотят поставить в частном секторе передвижные мусорные контейнеры

Адыгея

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Мэрия Майкопа планирует усовершенствовать работу по вывозу мусора в частном секторе

В связи с жалобами жителей в Майкопе решили пересмотреть организацию сбора мусора в частном секторе, где нет баков, и коммунальные отходы складируются на земле.

Для изменения ситуации мэр Майкопа Андрей Гетманов рекомендовал региональному оператору использовать в частном секторе передвижные закрытые контейнеры, которые помогут сохранять санитарный порядок до приезда мусороуборочной машины, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Еще одно предложение — усовершенствовать график вывоза ТКО из частного сектора столицы Адыгеи и вывозить мусор, хотя бы частично, в вечерние часы, чтобы за ночь мусор не растаскивался собаками», — отметили в мэрии Майкопа.

Как сообщали Юга.ру, региональный оператор «Экоцентр» закупил около 1 тыс. пластиковых и металлических контейнеров. Их устанавливают взамен старым в основном на площадках у многоэтажек в населенных пунктах Адыгеи.

Размещение баков в частном секторе предусмотрено по заявкам жителей при наличии площадки под контейнер, которую должны оборудовать сами граждане, отметили в пресс-службе «Экоцентра».

Майкоп Мусор ТБО
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