В Адыгее власти и общественники проверят жалобы жителей на нового оператора по вывозу мусора
На планерном совещании у главы Адыгеи обсудили жалобы жителей республики на плохой вывоз мусора
Жалобы на свалки появились в соцсетях, их на совещании зачитал глава РА Мурат Кумпилов. Заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев отметил, что в целом новый региональный оператор — «Экоцентр» — справляется со своими обязанностями по вывозу ТКО.
Кумпилов поручил главам муниципалитетов наладить взаимодействие с региональным оператором, уточнить график вывоза мусора, лично проехать по маршруту уборки площадок для складирования ТКО.
К мониторингу ситуации подключились и общественники. Региональное отделение Общероссийского народного фронта планирует проверить ситуацию с вывозом мусора в каждом муниципалитете. В ОНФ призвали присоединяться к инспекции неравнодушных граждан.
Напомним, с 1 января 2019 года Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С этого момента услуга приобретет статус коммунальной и будет выделена отдельной графой в платежных квитанциях. Услугу предоставляет региональный оператор «Экоцентр», с которым заключено соглашения на 10 лет. Стоимость услуги выросла в несколько раз. К примеру, в Майкопе она составляет 91 рубль 21 копейку для одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и 113 рублей 50 копеек для одного человека, проживающего в частном доме.
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