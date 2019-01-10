В Адыгее власти и общественники проверят жалобы жителей на нового оператора по вывозу мусора

На планерном совещании у главы Адыгеи обсудили жалобы жителей республики на плохой вывоз мусора

Жалобы на свалки появились в соцсетях, их на совещании зачитал глава РА Мурат Кумпилов. Заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев отметил, что в целом новый региональный оператор — «Экоцентр» — справляется со своими обязанностями по вывозу ТКО.

Кумпилов поручил главам муниципалитетов наладить взаимодействие с региональным оператором, уточнить график вывоза мусора, лично проехать по маршруту уборки площадок для складирования ТКО.