Древнюю систему орошения нашли при раскопках городища в Ингушетии

На Гамурзиевском городище в Ингушетии археологи нашли сооружения, свидетельствующие о наличии древней системы искусственного орошения

Директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев рассказал, что находка относится к первому тысячелетию до нашей эры. По его словам, на этой территории была развита система искусственного орошения и подвода воды, сообщает «Интерфакс-Юг».

Система представляла собой канал, по которому к жителям попадала вода. Также был установлен забор, который на несколько километров выше по рельефу. По мере того, как вода протекала, она заполняла глиняные цистерны. Каждый житель, пройдя 15-20 метров, мог взять воду.

Археолог отметил, что климатические условия тогда были примерно такие же, как и сейчас: жители ощущали недостаток влаги, необходимой для развития земледелие. Атабиев пояснил, что система орошения служила как способом доставки воды, так и оборонительным рвом.