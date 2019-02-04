Древнюю систему орошения нашли при раскопках городища в Ингушетии
На Гамурзиевском городище в Ингушетии археологи нашли сооружения, свидетельствующие о наличии древней системы искусственного орошения
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Директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев рассказал, что находка относится к первому тысячелетию до нашей эры. По его словам, на этой территории была развита система искусственного орошения и подвода воды, сообщает «Интерфакс-Юг».
Система представляла собой канал, по которому к жителям попадала вода. Также был установлен забор, который на несколько километров выше по рельефу. По мере того, как вода протекала, она заполняла глиняные цистерны. Каждый житель, пройдя 15-20 метров, мог взять воду.
Археолог отметил, что климатические условия тогда были примерно такие же, как и сейчас: жители ощущали недостаток влаги, необходимой для развития земледелие. Атабиев пояснил, что система орошения служила как способом доставки воды, так и оборонительным рвом.
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Исследователь добавил, что жизнь на Гамурзиевском городище прекратилась после нашествия тюрко-монгольский военачальника и завоевателя Тамерлана. Большинство жителей городища были убиты и захоронены в ямах и жилищах.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Ингушетии археологи нашли украшения и детали оружия, которые носили воины 2 тыс. лет назад. Ранее в республике в кургане обнаружили бусы из синего стекла III века н.э.
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