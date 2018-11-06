В Ставрополе начнут раскопки древнего Татарского городища. Их смогут посещать туристы

В Ставрополе в 2019 году археологи начнут раскопки оборонительной башни древнего Татарского городища

Об этом сообщил директор Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника Николай Охонько. По его словам, раскопки начнут возле первой оборонительной башни. Специалисты уже обследовали эту местность. Сейчас они рассчитывают, как начать работы по современным методикам, соблюдая законодательство в области охраны памятников.

Директор музея пояснил, что часть древнего города находится под землей. В 2020 году археологи планируют привлечь к исследованиям профессора Баварского университета Йорга Фассбиндера. Он сможет провести сканирование территории георадарами. Ученый уже согласился принять участие в раскопках.

Охонько отметил, что процесс археологических раскопок будет частью туристического показа, сообщает ТАСС.

Татарское городище — археологический памятник Предкавказья. Оно находится в реликтовом лесу в окрестностях Ставрополя. Городище включает в себя древние военные сооружения, системы дорог, могильники. Сооружения были построены в период с VIII века до нашей эры по X век нашей эры.