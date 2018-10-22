В Адыгее пожарные проверили видеосообщение о пожаре на свалке и не нашли возгорания

Адыгея

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ГУ МЧС по Адыгее опровергло информацию о поступивших сообщениях о пожаре на свалке

При обследовании территории полигона возгорания не выявили, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгее.

Оперативная группа 22 октября в 10:00 выехала на полигон для твердых бытовых отходов.

«В ходе осмотра территории полигона, горения бытовых отходов не установлено. В целом за прошедшие выходные дни, пожаров и загораний на территории Гиагинского района не зафиксировано», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС республики.

В ведомстве также уточнили, что в течение 20 и 21 октября телефонных звонков в подразделения Главного управления МЧС России по Республике Адыгея о загорании на полигоне ТБО, либо о задымлении в станице Гиагинской не поступало.

Как сообщали Юга.ру, очевидец 21 октября рассказал о пожаре возле станицы Гиагинской в Республике Адыгея.

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