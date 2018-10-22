В Адыгее рядом со станицей Гиагинской загорелась свалка

Очевидец 21 октября сообщил о пожаре возле станицы Гиагинской в Республике Адыгея

«Сегодня я дважды письменно обращался через форму обратной связи о происходящих событиях, подробно описав ситуацию и оставив все свои контакты», — поделился с порталом Юга.ру очевидец пожара Игорь.

Мужчина заявил, что неоднократно звонил в МЧС в подобных ситуациях, но ответа никогда не получал. Молодой человек снял пожар и задымление на видео и опубликовал его в интернете.

«Обращаться в МЧС по телефону в подобной ситуации практически бесполезно. Я пробовал неоднократно, но даже когда горело поле с сухой травой в нескольких метрах от газорегуляторной установки высокого давления (все было снято на видео!), пожарные и не думали реагировать и высылать пожарный расчет», — добавил собеседник.

Портал Юга.ру связался с заместителем начальника ГУ МЧС России по Республике Адыгея (по надзорной деятельности), подполковником внутренней службы Андреем Колесником.

«Сегодня звонков по поводу горения свалки или задымления станицы Гиагинской в МЧС не поступало. Информация, опубликованная в Ютубе, доведена до администрации Гиагинского района», — ответил Колесник.

По словам очевидца, опубликовавшего видео, он обращался к сотруднице управления по охране окружающей природной среды и природным ресурсам Республики Адыгея. В ведомстве ответили, что знают о происшествии, но у администрации района «нет сил и средств ликвидировать возгорание ранее через одну неделю, либо — в срок до одного месяца».

Кроме того, мужчина рассказал, что в управлении по охране окружающей природной среды и природным ресурсам Республики Адыгея больше месяца рассматривают коллективную жалобу жителей станицы Гиагинской. Документ подписали около 170 человек.