На Дону сняли с мели турецкий теплоход

Ростовская область

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На третьем колене Азово-Донского морского канала в Ростовской области сняли с мели теплоход, идущий из Турции

Судно сняли с мели 31 января примерно в 18:15, повреждений на нем нет. Теплоход продолжил путь в порт Азова для погрузки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как сообщали Юга.ру, 31 января в 15:50 на мель село судно, которое шло из Турции в порт Азов для загрузки углем. В этот же день в Каспийском море в порту Махачкалы сел на мель теплоход под флагом Ирана. 

Азовское море Порты Судоходство
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