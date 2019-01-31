В Ростовской области сел на мель теплоход, идущий из Турции
На третьем колене Азово-Донского морского канала в Ростовской области 31 января сел на мель теплоход
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Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС в 15:50. Судно шло из Турции в порт Азов для загрузки углем, однако находится за пределами судового хода.
«Судовой ход не перекрыт. В результате происшествия пострадавших нет, розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды нет. Для снятия теплохода с мели направлены буксиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным «Интерфакс-Юг», судно ходит под флагом Островов Кука.
Как писали Юга.ру, в Каспийском море в порту Махачкалы 31 января сел на мель теплоход под флагом Ирана.
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