В Ростовской области сел на мель теплоход, идущий из Турции

На третьем колене Азово-Донского морского канала в Ростовской области 31 января сел на мель теплоход

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам МЧС в 15:50. Судно шло из Турции в порт Азов для загрузки углем, однако находится за пределами судового хода.

«Судовой ход не перекрыт. В результате происшествия пострадавших нет, розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды нет. Для снятия теплохода с мели направлены буксиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.