На Дону девушка до смерти избила своего месячного ребенка и выбросила в мусорный бак

Жительница Азовского района Ростовской области до смерти избила своего месячного сына

По данным следствия, 11 ноября в поселке Овощном Азовского района на мусорной свалке нашли тело месячного мальчика с травмами. Следователи установили, что к смерти ребенка причастна его 22-летняя мать.

Выяснилось, что 10 ноября девушка у себя дома ударила своего сына несколько раз рукой по голове. После этого ребенок перестал плакать и подавать признаки жизни. Мать вынесла его на улицу и выбросила в мусорный бак.

Женщину задержали. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас в суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростовской области по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка задержали 41-летнюю жительницу Азовского района. Она убила девочку и закопала ее тело во дворе.