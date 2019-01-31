«Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь в экономкласс

Компания «Аэрофлот» с 1 февраля вернет алкогольные напитки для пассажиров рейсов в экономклассе

На рейсах длительностью от шести часов пассажирам предложат пиво, а во время некоторых перелетов продолжительностью от трех часов — вино, пишет ТАСС.

Напитки начнут предлагать с 1 февраля. По данным РБК, алкогольные напитки в экономклассе будут бесплатными.

Как сообщали Юга.ру, 29 января пассажирский самолет Санкт-Петербург — Анталья экстренно приземлился в аэропорту Сочи из-за того, что пьяный пассажир ударил стюардессу.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за хулиганство. Следственный комитет России опубликовал видео допроса, на котором дебошир рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри и выпил его, после этого он ничего не помнит. 31 января суд заключил мужчину под стражу на два месяца.