Суд отправил под арест дебошира, из-за которого в Сочи посадили летевший в Турцию самолет

Краснодарский край

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В Адлере 31 января состоялось заседание суда по делу дебошира, из-за которого в Сочи экстренно посадили самолет, летевший в Турцию

Нарушителя приговорили к двум месяцам содержания под стражей.

«Суд избрал для мужчины меру пресечения — содержание под стражей на срок два месяца», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писали Юга.ру, 29 января пассажирский самолет Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что пьяный пассажир ударил стюардессу.

Дебошира задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Следственный комитет России опубликовал видео допроса, на котором мужчина рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри и выпил его, после этого он ничего не помнит.

Авиация Сочи Суд Хулиганство
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